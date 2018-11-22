Пострадавший при отравлении Скрипалей полицейский остался без дома

Полицейский Ник Бэйли, который подвергся воздействию "Новичка" в английском Солсбери, в своем первом интервью после инцидента рассказал, что он и его семья в результате химатаки потеряла все имущество.

Полицейский Ник Бейли, который подвергся воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок" в английском Солсбери, рассказал в интервью BBC, что спустя более чем полгода после инцидента он и члены его семьи до сих пор не могут попасть в собственный дом, поставленный властями на карантин. Под запретом оказались и все личные вещи семьи Бейли, включая детские игрушки.

"Это какая-то эмоциональная травля. Мы не только потеряли дом, мы потеряли все, что у нас было. Все, что было у наших детей, машины. Мы потеряли все", - посетовал правоохранитель.

Он также рассказал, что на протяжении всего процесса лечения он находился без сознания. "Мне делали много уколов, пять-шесть уколов за раз в каждую руку. После того, как я пришел в себя, мой организм на протяжении долгого времени был очень слаб", - рассказал Бэйли.

Каким образом он мог подвергнуться воздействию "Новичка", Бэйли точно не знает. "У меня были перчатки и защитный костюм. Не знаю, может быть, в какой-то момент я поправил маску или очки, а вещество было у меня на руке", - предположил он.

Самым страшным во всей этой истории страж порядка назвал состояние неопределенности, когда он не понимал, что с ним происходит, и выживет ли он. Бэйли также припомнил странности, замеченные им в больнице. Так, еду в его палату приносила медсестра в костюме химзащиты, но при этом его семью и детей пропускали внутрь без каких-либо ограничений.