Историк Елена Гуськова прокомментировала ситуацию на Балканах

Какую цель преследует Косово, развязывая торговую войну с соседями? Почему из Белграда последовала столь мягкая реакция на действия Приштины? И пойдут ли сербы на признание независимости Косово ради вступления в Евросоюз? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответила историк Елена Гуськова.

Ситуацию на Балканах обсудили в программе "События. 25-й час". На вопросы Алексея Фролова ответила балканист, доктор исторических наук Елена Гуськова. "Косово делает все, чтобы напомнить Сербии, напомнить Европе о том, что они ждут признания своей независимости", - рассказала Гуськова. Полный комментарий эксперта смотрите в видео.