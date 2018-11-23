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Историк Елена Гуськова прокомментировала ситуацию на Балканах

08:42
  • пятница
  • 23 ноября 2018

Какую цель преследует Косово, развязывая торговую войну с соседями? Почему из Белграда последовала столь мягкая реакция на действия Приштины? И пойдут ли сербы на признание независимости Косово ради вступления в Евросоюз? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответила историк Елена Гуськова.

Ситуацию на Балканах обсудили в программе "События. 25-й час". На вопросы Алексея Фролова ответила балканист, доктор исторических наук Елена Гуськова.

"Косово делает все, чтобы напомнить Сербии, напомнить Европе о том, что они ждут признания своей независимости", - рассказала Гуськова.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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Елена Гуськова
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