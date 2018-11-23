В сирийской Латакии приступили к строительству водохранилища

В сирийской провинции Латакия строят водохранилище, проект которого разработали российские специалисты. Оно рассчитано на 2 миллиона кубометров и сможет обеспечить питьевой водой жителей десятков деревень, ее также хватит для полива садов и огородов. Завершить возведение сложной конструкции планируют в 2020 году.

250 килограммов на квадратный сантиметр по норме. Но этот брусок выдерживает нагрузку в 370. Показатель качества бетона значительно выше технических требований, передает "ТВ Центр".

"Прежде, чем использовать бетон, мы выдерживаем его образцы в воде 28 дней. Он пропитывается влагой, и мы проверяем прочность, этот очень надежный", - рассказал сотрудник лаборатории по проверке качества бетона Рамиз Сахур.

К этому бетону требования особые. Его используют при строительстве в Латакии нового водохранилища. И так в лаборатории, проверяют каждую партию. Давление воды на стены плотины и коллекторов будет колоссальным.

Гидроизоляцию обеспечит добавка в раствор специального вещества, которое сделает конструкции полностью водонепроницаемыми. Его закупают в России. В Сирии это водохранилище уже 20-е по счету. И, как все предыдущие, разработано российскими проектировщиками и инженерами. Курс на строительство целой сети гидротехнических сооружений по всей стране был взят еще 40 лет назад Хафизом Асадом. Это позволило Сирии совершить огромный рывок в развитии сельского хозяйства и мелиорации. И почти полностью обеспечить свои потребности в воде. В условиях арабского Востока – ресурсом стратегическим. Это водохранилище завершит всю правительственную программу.

Маленький ручей, у которого нет даже названия, в этом районе Латакии единственный источник воды. И даже сегодня, когда в горах почти каждый день идут дожди, в нем – воробью по колено. А в жаркий сезон, то есть с мая и по начало сентября, он полностью пересыхает. Как минимум на четыре месяца.

Сейчас речка впадает в море. Когда строители поднимут плотину, она окажется запертой между горных утесов. И начнет заполнять водохранилище. На это, по оценкам инженеров, уйдет полтора года. Объем резервуара составит почти два миллиона кубометров. Этого хватит даже в том случае, если население в этой части Латакии вырастет в 10 раз.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр", Сирия.