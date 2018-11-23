Лондон опубликовал новые кадры прогулки Петрова и Боширова по Солсбери

Полиция Лондона опубликовала новые записи пребывания в Солсбери подозреваемых в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова, а также фотографию флакончика, в котором, предположительно, находился яд.

Скотленд-Ярд опубликовал новые видеозаписи с Александром Петровым и Русланом Бошировым и в Солсбери, пишет "Газета.Ru".

На первом отрывке видео запечатлено как Петров и Боширов проходят через турникет на железнодорожном вокзале в Солсбери 4 марта в 11:48 утра.

На втором видео они гуляют по Wilton Road в Солсбери в 11:58. По данным полиции, рядом находится дом, где жил Сергей Скрипаль.

На третьем видео Петров и Боширов идут по мосту на улице Фишертон примерно в 13:00, один из них что-то фотографирует. После этого подозреваемые вернулись на вокзал, а затем в аэропорт, откуда поздно ночью вылетели в Москву.

Кроме того, полиция Лондона опубликовала фотографии флакона, в котором, как предполагается, провозили нервно-политическое вещество "Новичок".

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись нападению в Солсбери 4 марта. Власти Великобритании заявили, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", которое якобы было произведено на территории России. Москва категорически отвергает эти обвинения.

Позднее в Британии заявили, что подозреваемыми в отравлении являются якобы сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов. В интервью RT Петров и Боширов опровергли связь с российскими спецслужбами, рассказав, что занимаются бизнесом в сфере спортивного питания, а в Солсбери ездили как туристы. Британское министерство иностранных дел назвало интервью ложью и попыткой России "запутать вопрос".