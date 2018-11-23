ЦБ отозвал лицензии у московского и краснодарского банков

Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московского Русского ипотечного банка и у краснодарского банка "Первомайский". Обе кредитные организации являются участниками системы страхования вкладов.

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московского Русского ипотечного банка и у краснодарского банка "Первомайский", говорится в сообщении регулятора.

Русский ипотечный банк и "Первомайский" не соблюдали требования законодательства и нормативных актов ЦБ, а также проводили сомнительные транзитные операции.

Кроме того, банк "Первомайский" занижал величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем Банк России неоднократно предъявлял требования о досоздании резервов на возможные потери.

Русский ипотечный банк и "Первомайский" являются участниками системы страхования вкладов. На 1 ноября московский банк занимал 179-е место в банковской системе России, а краснодарский - 204-е место.