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ЦБ отозвал лицензии у московского и краснодарского банков

09:05
  • пятница
  • 23 ноября 2018

Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московского Русского ипотечного банка и у краснодарского банка "Первомайский". Обе кредитные организации являются участниками системы страхования вкладов.

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московского Русского ипотечного банка и у краснодарского банка "Первомайский", говорится в сообщении регулятора.

Русский ипотечный банк и "Первомайский" не соблюдали требования законодательства и нормативных актов ЦБ, а также проводили сомнительные транзитные операции.

Кроме того, банк "Первомайский" занижал величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем Банк России неоднократно предъявлял требования о досоздании резервов на возможные потери.

Русский ипотечный банк и "Первомайский" являются участниками системы страхования вкладов. На 1 ноября московский банк занимал 179-е место в банковской системе России, а краснодарский - 204-е место.

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