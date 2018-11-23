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Фигурант дела о пожаре в "Зимней вишне" объявлен в международный розыск

09:36
  • пятница
  • 23 ноября 2018

Бывший гендиректор компании-собственника "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский объявлен в международный розыск по делу о пожаре в ТЦ. Он подозревается в даче взятки за бездействие при реконструкции здания.

Фигурант дела о пожаре в "Зимней вишне", Бывший гендиректор компании-собственника "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский объявлен в международный розыск, передает "Газета.Ru".

Вишневский на данный момент проживает в Испании. Ранее ему предъявили обвинение по статье "Дача взятки в особо крупном размере" и заочно арестовали до 25 декабря.

По данным следствия, Вишневский дал взятку в размере семи миллионов рублей начальнику госстройнадзора региона Танзиле Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и генеральному директору строительной компании "ИСК Ресурс" Никите Чередниченко за бездействие в пользу генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" при реконструкции ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове.

В результате пожара 25 марта в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове погибли 60 человек, 37 из них - дети. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где размещалось несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Сотрудники СКР выяснили, что в ТЦ неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения не включил охранник. По делу о пожаре арестованы 14 человек. 

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