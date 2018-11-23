ФСО рассказала о военных вертолетах над Кремлем

Федеральная служба охраны объяснила появление над Кремлем двух военных вертолетов.

Федеральная служба охраны объяснила появление двух военных вертолетов над Кремлем. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на центр по связям с прессой и общественностью ФСО.

Накануне в соцсетях появились фотографии и видеозаписи, на которых видно, как два вертолета взлетают с территории Кремля. На одном из них была подвешена сетка с грузом, похожим на фигуры людей. ФСО тогда не стала комментировать эти публикации.

В пятницу в ведомстве сообщили, что появление двух вертолетов было связано с плановыми учениями, которые проходили в Москве.