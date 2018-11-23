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В Париже выберут столицу ЭКСПО-2025

11:50
  • пятница
  • 23 ноября 2018

В пятницу в Париже определят город, где в 2025-м году пройдёт крупнейшая международная выставка ЭКСПО. За звание хозяина престижного показа борются Екатеринбург, Осака и Баку. Согласно прогнозам экспертов, у уральского мегаполиса - самые высокие шансы на победу.

За всю полуторавековую историю Всемирных выставок Россия никогда не становилась хозяйкой этой масштабной площадки для демонстрации технических и технологических достижений.  Рекордсмен - Франция. Здесь ЭКСПО проводили 6 раз. И, кстати, именно к одной из них Густав Эйфель и сконструировал главную парижскую достопримечательность.  Но заявка Екатеринбурга на проведение выставки в 2025-м году с самого начала в числе фаворитов. Теперь до победы остается один шаг.

Екатеринбург. Осака. Баку. Трое финалистов в пятницу представят в жюри выставочного комитета презентации своих проектов. К этому моменту они продуманы до мельчайших деталей. Уральский проект - а он, кстати, уже был в числе претендентов на ЭКСПО 2020, но уступил в итоге Дубаю - впечатляет хотя бы масштабом. 5 сотен гектаров с  самой современной и совершенной инфраструктурой. Такую площадку под ЭКСПО еще не предлагала ни одна из стран-хозяек. И ведь Россия заглянула еще дальше. А что после ЭКСПО?  Огромные пустующие павильоны? Умный город будущего. С передовыми научными центрами. И это безусловное преимущество российской заявки.

"Осака предлагает сделать казино. Баку предлагает сделать логистический центр. Ну и собственно на этом все заканчивается.  Мы идем в будущее", - отметил мэр Екатеринбурга  Александр Высокинский.

Заявка Екатеринбурга подготовлена по мировым стандартам - ей занимались те, кто проектировал выставки в Шанхае и Милане. Но, конечно, с русской душой. Вот и главный символ проекта - матрёшка. А точнее, 10. Очень узнаваемых, но таких разных русских игрушек.

Каждая уже успела полюбиться жителям одного из мировых мегаполисов. Матрешки путешествовали как посланницы российского проекта ЭКСПО. А сейчас временно собрались в Париже. Дожидаться итогов голосования.

Проведение ЭКСПО запланировано со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Участвовать будут 150 государств. А число гостей ЭКСПО составит 14 миллионов человек. Осталось узнать, какая из стран получит почетный титул "хозяйки Всемирной выставки". Голосование за финалистов начнется в 5 часов вечера по московскому времени.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, "ТВ Центр", Франция, Париж.

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В Париже выберут столицу ЭКСПО-2025
В Париже выберут столицу ЭКСПО-2025
В Париже выберут столицу ЭКСПО-2025
В Париже выберут столицу ЭКСПО-2025
В Париже выберут столицу ЭКСПО-2025
В Париже выберут столицу ЭКСПО-2025
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