Трамп намерен сохранить хорошие отношения с Саудовской Аравией

Кто виноват в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги, неясно. А если верить непроверенным обвинениям, можно растерять союзников. Об этом заявил Дональд Трамп, комментируя свое решение не вводить санкции против Эр-Рияда. Хотя ЦРУ, как сообщили СМИ, якобы располагает шокирующими доказательствами причастности саудовских властей к убийству.

Кадры, которые стали главными уликами в резонансном деле об убийстве журналиста Джамаля Хашогги - вот он заходит в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Живым из здания дипмиссии мужчина уже не выйдет. Где искать виновных в преступлении, казалось бы, очевидно. Но президент США Дональд Трамп упорно игнорирует факты. И отвечая на вопрос журналистов, пускается в длинные философские рассуждения, передает "ТВ Центр".

"Виноват, возможно, весь мир. Мир - вообще жесток. Мир - это очень жестокое место. Вы видите, что происходит в Китае, во многих других странах. Но вы знаете, какая цель у меня. Моя цель - сделать Америку снова великой", - сказал он.

Назвать заказчика жесткого убийства требуют и в американском Конгрессе. Группа сенаторов неоднократно направляла запросы в Белый дом - по их мнению, Трамп обязан ввести против виновных санкции за явное нарушение прав человека. В самом королевстве в связи с делом об убийстве журналиста арестован 21 человек - пятерым грозит смертная казнь. Но оказалось, что для Вашингтона Саудовская Аравия - это не Иран, с которым можно просто так разорвать ядерную сделку, и не Европа с Китаем, против которых легко развязать торговые войны. И даже не Россия, которой то и дело грозят новыми ограничениями.

"Я ненавижу это преступление, я ненавижу то, что сделано. Я также ненавижу прикрытие, но скажу вам, наследный принц ненавидит это еще больше, чем я. И Саудовская Аравия категорически отрицает свою причастность к этому преступлению. ЦРУ не говорит нам однозначно - может быть, принц в этом замешан, может, и нет. Но это важная черта для принятия решений. Если мы пойдем только по пути обвинений, то мы так растеряем всех своих союзников в мире", - заявил президент США.

Говоря, что Штаты намерены остаться надежным партнером Эр-Рияда, Трамп дает понять - он не намерен терять 450 миллиардов долларов саудовских инвестиций, из которых более сотни пойдут на военные заказы. Иначе есть риск, что королевство станет закупать оружие у России и Китая. В самой Америке позиция Трампа в деле журналиста Хашогги стала предметом насмешек даже среди его соратников. Глава комитета по иностранным делам сената республиканец от штата Теннеси Боб Коркер считает, что действия президента показывают: США больше не лидирует на мировой арене.

Запад вообще демонстрирует филигранное владение двойными стандартами. В другом резонансном деле - об отравлении Скрипалей в Великобритании - наоборот, обвинения в адрес России строят по известному принципу "хайли лайкли" - это когда желаемое выдают за действительное. Скотленд-Ярд опубликовал новые кадры с камер видеонаблюдения, на которых в Солсбери сняты россияне Боширов и Петров. Они ведут себя как обычные туристы. Но в Лондоне в них по-прежнему видят агентов Москвы и обвиняют в причастности к покушению на Скрипалей - только на том основании, что мужчины прогуливались недалеко от их дома. Телеканал ВВС накануне выпустил целый фильм-расследование, хотя официальный Лондон не отвечает на многочисленные запросы Москвы. Российское посольство направило в Форин-офис ноту протеста.

Москва по-прежнему отвергает все бездоказательные обвинения в свой адрес. Ясных и четких аргументов у британской стороны так и нет, а публикация снимков флакона, где якобы содержалось боевое вещество "Новичок" - не более чем провокация, считают эксперты. Именно поэтому данные о ходе расследования инцидента в Солсбери выдают дозировано - чтобы скандал не прекращался.

Борис Иванин, Георгий Куршубадзе, "ТВ Центр".