Рада утвердила "бюджет бедности" Украины на 2019 год

Дефицитный бюджет и рекордные расходы на оборону. После долгих ночных дискуссий украинский парламент принял главный финансовый документ страны на следующий год. Особая строка - погашение долгов - вычтет из государственной казны почти 500 миллиардов гривен. Из-за чего тарифы на ЖКХ для украинцев продолжают стремительно расти.

"Бюджет Украины принят" - когда эти слова прозвучали, в зале заседаний Верховной рады было уже шесть утра. Сил депутатов не хватило даже на вялые аплодисменты, да и аплодировать было особенно нечему. Большинство украинцев в это время еще спали и не знали, что им подарили новый бюджет. Впрочем, дефицит, как и в текущем году, все те же два и три десятых процента ВВП, инфляция семь с половиной процентов. И главное, что важно для населения, повышение тарифов. При этом огромные средства - 470 миллиардов гривен - предусмотрены для погашения уже имеющихся долгов перед международными финансовыми организациями.

"Правительство принимает бюджет для того, чтобы получить кредит МВФ. Для этого же были подняты цены на газ. Власть думает о кредитах, а не о людях. Поэтому голосовать на бюджет мы не будем. Это бюджет бедности украинцев. Миллиарды долларов идут на погашение долгов, а они говорят, что нет денег на зарплаты и пенсии. Пусть не врут!" – сказал народный депутат Украины, лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Сам Ляшко в Раде в момент финального обсуждения не присутствовал, отправился на телевидение, чтобы рассказать, как плох принимаемый бюджет. Но и многие из тех, кто принимал участие в работе, говорили: подготовка главного финансового документа идет непрозрачно. Около 50 из 500 поправок никто из депутатов и в глаза не видел. А значит, правительству есть что скрывать от народа.

А накануне днем Рада приняла в первом чтении законопроект, который закрепляет в конституции Украины стратегический курс на членство в НАТО и Евросоюзе. Этому своему решению депутаты радовались куда живее, чем принятому бюджету. Но на поверку, такая статья в Конституции будет не более чем политической декларацией. По мнению большинства экспертов, ни в НАТО, ни в ЕС Украину не ждут - по крайней мере, в обозримом будущем. Армия ее не подготовлена, экономика крайне слаба, а политика вызывает все больше вопросов. Недавно МИД Германии потребовал от Киева закрыть скандально известный сайт "Миротворец". Официально реакции до сих пор не последовало. Свое мнение в статье для немецкой газеты высказал лишь посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"В данном случае затрагивается вопрос свободы слова и юридические возможности для действий украинских властей ограничены... С другой стороны, федеральное правительство обращается к нам в то время, когда Киев призывает прекратить незаконные поездки граждан Германии, в том числе политиков, в присоединённый Крым и на территории, оккупированные Россией на востоке Украины. Это серьёзные преступления", - сказал он.

Ответ вполне себе в духе, как учит украинские власти сам Евросоюз. Да и подобные требования ЕС возникают лишь, как затрагиваются интересы его граждан. По поводу сайта "Миротворец" МИД Германии обратился к Киеву после того, как на портале появились личные данные бывшего канцлера Герхарда Шредера.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".