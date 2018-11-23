Минтранс разработал новые рекомендации по безопасности пешеходов

В Министерстве транспорта рекомендовали властям регионов приподнять пешеходные переходы над уровнем проезжей части. Водителей это будет вынуждать сбавлять скорость, а, следовательно, повысится безопасность пешеходов.

Минтранс рекомендовал властям в регионах, в том числе Москве и Петербурге, приподнять над уровнем остальной проезжей части пешеходные переходы настолько, что они станут похожи на "лежачих полицейских", но будут при этом гораздо шире, сообщают "Известия".

Пункт о приподнятых переходах включен в рекомендации по предложению главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России. При этом инициатива является не обязательным требованием, а рекомендацией, подчеркнули в Минтрансе.

По мнению члена Совфеда Евгения Корчаго, рельефный пешеходный переход более заметен издалека, люди охотнее им пользуются, чем обычным. Такие конструкции, например, уже установлены в США или Швейцарии. Водителям из-за них приходится заранее сбавлять скорость, чтобы не повредить автомобиль.

Эксперты, впрочем, отмечают, что такие пешеходные переходы не везде применимы. Так, в больших городах они приведут к образованию больших пробок: автомобилистам придется постоянно тормозить, даже если пешеходов нет.