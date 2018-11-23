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Питавшийся на 3,5 тысяч рублей депутат подвел итоги эксперимента

10:21
  • пятница
  • 23 ноября 2018

Саратовский депутат завершил эксперимент с питанием на 3,5 тысяч в месяц. Он потерял почти 7,5 килограмм, а прожить на эту сумму без ущерба для здоровья нельзя.

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко завершил эксперимент по питанию на 3,5 тысячи рублей в месяц, пишет "Газета.Ru".

Он подытожил, что прожить на эту сумму без ущерба для здоровья нельзя. По данным местных СМИ, депутат похудел почти на 7,5 килограмм.

"Не так сложно было сидеть на этой диете, сколько уворачиваться от предложений покормить", - поделился депутат, рассказав, что во время одного из долгих авиаперелетов стюардесса искренне удивлялась, почему же пассажир отказывается от пищи.

С сегодняшнего дня Бондаренко переходит на нормальное питание, но будет делать это постепенно, чтобы не навредить организму.

"Я общался с диетологами, с врачами, говорят, что должен быть определенный период и нельзя нагружать себя жирным, сладким или какими-то продуктами в больших количествах", - рассказал Бондаренко.

В середине октября в Сети появилась видеозапись спора экс-министром труда области Натальей Соколовой с Бондаренко. Женщина утверждала, что 3,5 тысячи рублей вполне достаточно для удовлетворения "минимальных физиологических потребностей" если питаться "макарошками", фруктами и овощами.

Бондаренко предложил Соколовой самой прожить на эту сумму, но та отказалась, сославшись на свой статус. После этого случая министра уволили, а депутат решил провести эксперимент и прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц.

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