Боевики совершили нападение на генконсульство Китая в Карачи

Генконсульство Китая в пакистанском городе Карачи подверглось атаке боевиков. Трое нападавших ликвидированы, погибли два сотрудника полиции. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Армия освобождения Белуджистана".

Боевики напали на генконсульство Китая в пакистанском городе Карачи, сообщает "МИР24".

Трое боевиков пытались прорваться внутрь генконсульства через визовый отдел, но их задержали охранники. В перестрелке погибли два сотрудника полиции, сотрудник службы охраны консульства получил ранения.

Трое нападавших ликвидированы, на них были пояса смертников. Ответственность за нападение взяла на себя сепаратистская группировка "Армия освобождения Белуджистана". Власти пока не подтвердили эту информацию.

Никто из дипломатов и сотрудников китайской дипмиссии не пострадал.

"Нападавшие не смогли причинить вреда никому, из них никто не был взят в заложники", - цитирует ТАСС главу МИД Пакистана Шаха Махмуда Куреши.

В МИД Китая сообщили, что нападение не повлияет на партнерские отношения с Пакистаном, отметив, что пакистанская сторона оперативно предприняла ответные меры для обеспечения защиты работников консульства КНР в Карачи.

"Китай и Пакистан - стратегические партнеры, на взаимоотношения которых не могут повлиять никакие изменения конъюнктуры", - подчеркнул официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.