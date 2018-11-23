Лавров встретится в Риме с главами МИД Японии и Ирана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведут в пятницу в Риме встречи со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, а также главами МИД Японии и Ирана Таро Коно и Джавадом Зарифом.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в Риме со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой и коллегами из Японии и Ирана Таро Коно и Джавадом Зарифом. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в российской делегации.

"Сегодня у Лаврова запланированы встречи с главами МИД Японии, Ирана и спецпосланником ООН по Сирии", - сказал он.

В Риме проходит ежегодная конференция по проблемам Средиземноморья. Встречи пройдут "на полях" мероприятия.