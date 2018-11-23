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СКР опубликовал видео с места гибели российского пилота Олега Пешкова

11:38
  • пятница
  • 23 ноября 2018

Следственный комитет установил личности боевиков, причастных к убийствам российских военных Олега Пешкова и Александра Позынича. Они погибли в Сирии в 2015-м году. Террористы объявлены в международной розыск.

Покорёженные обломки фюзеляжа, на корпусе видны следы от снарядов. На сайте Следственного комитета опубликовано видео с места крушения российских бомбардировщика и вертолета в 2015 году. У правоохранителей появились новые данные об обстоятельствах этих трагедий, передает "ТВ Центр".

"С достоверностью установлены позиции членов  незаконных вооружённых формирований, с которых вёлся огонь по катапультировавшимся лётчикам, помещение в одном из населённых пунктов провинции Латакия, куда боевиками было доставлено тело Олега Пешкова", - сообщила  официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Российский бомбардировщик Су-24 три года назад выполнял задачу по ликвидации террористов в Сирии. Он был сбит турецкими истребителями - якобы из-за того, что вошел в воздушное пространство республики. Однако самолет границу не пересекал. Об этом заявили в генштабе России, это же подтвердили данные сирийских ПВО.

Пилот Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин успели катапультироваться, однако летчик был убит боевиками. Ему посмертно присвоили звание Героя России. Террористами был убит и еще один российский военный - морской пехотинец Александр Позынич, который участвовал в спасательной операции.

"Совокупность собранных доказательств позволила вынести постановления о привлечении в качестве обвиняемых в отношении 9 граждан Сирии. Всем им в вину вменяется участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, а также, в зависимости от степени участия каждого, совершение убийства и покушения на убийство, глумление над телом умершего, хищение оружия, боеприпасов и личного имущества", - отметила Петренко.

Подозреваемые объявлены в международный розыск. Им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи ищут возможных соучастников.

Кристина Мамиконян, Павел Румянцев, "ТВ Центр".

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