США предрекли инциденты в небе над Сирией из-за российских С-300

Руководство США обеспокоено из-за того, что в руках сирийских военных появятся российские системы С-300. Это якобы может привести к повторению инцидентов, аналогичных трагедии Ил-20.

Соединенные Штаты считают, что поставки Россией комплексов С-300 сирийским военным могут привести к инцидентам, аналогичным трагедии Ил-20, который в сентябре был сбит ПВО этой страны. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Вспомните произошедшую трагедию, когда в результате ошибки, совершенной сирийскими военными, был сбит российский самолет и, если я не ошибаюсь, 15 человек погибли. Поставки С-300 приведут к тому, что у сирийских военных будет еще больше возможностей совершать подобные ошибки в будущем. Поэтому мы призываем Россию проявлять здесь максимальную осторожность", - сказал собеседник агентства.

Инцидент, который упомянул Джеффри, произошел 17 сентября. Российский Ил-20 возвращался на базу Хмеймим, а в это же время четыре израильских истребителя атаковали сирийские объекты в Латакии. Как утверждали в Минобороны России, израильские летчики прикрылись российским самолетом, поставив его под удар средств ПВО. Воздушное судно было сбито ракетой С-200, жертвами атаки стали 15 российских военнослужащих.

Вскоре после этого в Кремле объявили о планах оснастить командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС России, осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, а также передать Сирии комплексы С-300.