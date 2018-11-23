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Голикова назвала главное условие роста рождаемости в России

11:38
  • пятница
  • 23 ноября 2018

Людей нельзя заставить рожать, но можно мотивировать граждан заводить детей, например, доступным жильем, считает вице-премьер Татьяна Голикова.

Повышение доступности жилья для семей является главным условием роста рождаемости в России, считает вице-премьер Татьяна Голикова.

"Можно ли заставить рожать? Конечно, нет. Мотивировать? Наверное, можно <...> Когда есть квартира, семья чувствует себя спокойнее и увереннее. Понятно, как только появляется тема жилья, появляется тема ипотеки - эффективна она или нет <…> Ипотека - это финансовое обременение. И уже семья рассуждает: а надо ли второго ребенка? Может быть, надо сначала выплатить ипотеку? А потом второй или третий? Откладывают время рождения, возраст нарастает, потом уже и желания не возникает", - сообщила она в интервью "Российской газете".

При этом в России все же рожают больше, чем в Европе.

"Надо сказать спасибо нашим женщинам и семьям, что они, несмотря на сложности, рожают детей", - отметила Голикова.

Вице-премьер подчеркнула, что данные по рождаемости и смертности у нее вызывают тревогу. Чтобы остановить убыль населения, нужно решать не только вопросы деторождения, но и сохранения здоровья и воспитания общества.

"Мы должны снижать смертность. И это не только задача здравоохранения. Это задача и нашего общества в целом. Потому что существенная часть - это управляемые причины. Это ДТП, алкоголизм, табакокурение, питание, экология, вредные условия на производстве", - объяснила Голикова.  

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