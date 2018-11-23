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Верховный суд признал законным начало реконструкции Кунцева

11:45
  • пятница
  • 23 ноября 2018

Верховный суд признал законным постановление правительства Москвы, утвердившее строительство 26-этажного многоквартирного дома группой компаний ПИК в московском Кунцеве.

В Верховном суде сочли законным начало работ по реконструкции Кунцева. Апелляция заявителей, протестовавших против строительства, оставлена без удовлетворения. Верховный суд подтвердил правоту Мосгорсуда, сообщает TVC.Ru.

"Для нас принципиально важно, чтобы все действия компании были безупречны с правовой точки зрения. Сегодня Верховный суд окончательно поставил точку в этом вопросе. Мы также примем все меры, чтобы работы проходили в четком соответствии с графиком и минимальными неудобствами для жителей", — заявил начальник управления градостроительной документации группы компаний ПИК Никита Андрианов.

Он пояснил, что муниципальный дом возводится исключительно под переселение. Ни один квадратный метр на продажу выставлен не будет.

Как сообщалось ранее, решение о сносе было принято в виду того, что, согласно генплану Москвы, эти дома находятся в зоне реставрации. Сложившуюся ситуацию уже прокомментировал авторитетный журналист Сергей Доренко, призвав жителей Кунцева к конструктивному диалогу в правовом поле.

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