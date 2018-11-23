ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские судостроители назвали сроки поставок фрегатов Индии

11:58
  • пятница
  • 23 ноября 2018

Российская Объединенная судостроительная корпорация завершит выполнение заказа по фрегатам для Индии в течение 36 месяцев.

Первые российские фрегаты по новому контракту будут поставлены Индии в "традиционный срок" - около трех лет, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.

"У нас традиционный срок изготовления 36 месяцев, надеюсь, что уложимся", - заявил Рахманов.

Ранее на этой неделе Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству сообщила, что Россия и Индия подписали контракт на поставку Дели многоцелевых сторожевых фрегатов проекта 11356.

В октябре в рамках визита российского президента Владимира Путина в Дели был подписан контракт на поставку в Индию пяти полков российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф". Главной проблемой для заключения этой сделки назывались американские санкции, однако Индию возможность попасть под ограничения Белого дома не смутила.

По неподтвержденной информации, Индия планирует приобрести у России четыре фрегата проекта 11356, два из которых будут поставлены в эту страну напрямую, а еще два построят на судоверфи в Гоа.

Главное сегодня
Президент Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов
Президент Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение