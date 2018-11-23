Российские судостроители назвали сроки поставок фрегатов Индии

Российская Объединенная судостроительная корпорация завершит выполнение заказа по фрегатам для Индии в течение 36 месяцев.

Первые российские фрегаты по новому контракту будут поставлены Индии в "традиционный срок" - около трех лет, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.

"У нас традиционный срок изготовления 36 месяцев, надеюсь, что уложимся", - заявил Рахманов.

Ранее на этой неделе Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству сообщила, что Россия и Индия подписали контракт на поставку Дели многоцелевых сторожевых фрегатов проекта 11356.

В октябре в рамках визита российского президента Владимира Путина в Дели был подписан контракт на поставку в Индию пяти полков российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф". Главной проблемой для заключения этой сделки назывались американские санкции, однако Индию возможность попасть под ограничения Белого дома не смутила.

По неподтвержденной информации, Индия планирует приобрести у России четыре фрегата проекта 11356, два из которых будут поставлены в эту страну напрямую, а еще два построят на судоверфи в Гоа.