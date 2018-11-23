Около 300 российских туристов застряли в Китае

Самолет авиакомпании "ИрАэро" с 280 российскими туристами на борту по техническим причинам не смог взлететь с китайского острова Хайнань в Хабаровск. Когда люди смогут вернуться в Россию, неизвестно.

Российские туристы не могут вылететь в Хабаровск с китайского острова Хайнань, сообщает ТАСС. Рейс авиакомпании "ИрАэро" задержали по техническим причинам. На борту находились 280 пассажиров, среди них есть дети. Сейчас их разместили в гостиницах и предоставили питание. Когда они смогут вернуться в Россию, неизвестно. "Ждем, пока будут устранены причины задержки вылета судна", - сообщил представитель авиакомпании "ИрАэро" Николай Мазур.