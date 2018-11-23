Хирурги Боткинской больницы спасли пострадавшей в ДТП пациентке стопу

Уникальную операцию провели хирурги Боткинской больницы в Москве. Девушке восстановили стопу, после страшной аварии на мотоцикле. Причем ногу не только вернули в правильное положение, но и сделали пластику. Врачи использовали современное оборудование.

Еще недавно Олеся вела обычный образ жизни молодой девушки. Сейчас вместо прогулок с друзьями - только променады по больничным коридорам. Затрудняют не только костыли, но и штыри, торчащие из ноги. Девушка старается не унывать - привыкла и к постоянному дискомфорту и даже весьма резво бегает на костылях. Авария произошла три месяца назад и чуть не лишила девушку стопы, передает "ТВ Центр".

​"Я ехала на мотоцикле, сидела сзади и нога попала в колесо мотоцикла", - вспоминает Олеся Голостенова.

​Первую помощь оказали еще на месте. Произошло все в другой стране. Пока Олесю доставляли в одну из столичных клиник​, в рану попала инфекция. У девушки был перелом голеностопного сустава и вырван огромный массив тканей стопы вместе с пяточной костью. Тяжелая ситуация осложнилась инфекцией, огромная рана сильно загноилась. Угроза потери стопы была очень высока. Чтобы сохранить ногу, дальнейшее лечение необходимо было проводить на базе специального отделения, врачи которого могли бы справиться и с гнойной, и травматологической, и с ортопедической проблемами.​

​Чтобы спасти ногу, врачи действовали в два этапа. Сначала установили пациентке аппарат Илизарова, поставив стопу в правильное положение. Затем несколько раз провели некрэктомию - хирургическое вмешательство, направленное на удаление мертвых тканей. Благодаря использованию современных европейских алгоритмов лечения ран влажной средой, удалось добиться очищения раневой полости и подготовиться ко второму этапу. На втором этапе специалисты Боткинской больницы выполнили пластическую операцию.

​Во время оперативного вмешательства, использовали современное оборудование для выполнения различных видов пластических операций. Сняли тончайший слой кожи с бедра и пересадили на пятку. После этого на бедре девушки не останется даже следа от этого забора.

На сегодняшний день все этапы лечения Олеся закончила. Рада, что не только удалось сохранить ногу, и она снова сможет ходить, отбросив ненавистные костыли, но и сможет встать на каблуки и снова жить жизнью обычной 20-летней девушки.

​Александра Сергомасова, "ТВ Центр".