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"Черная пятница": как пережить главную распродажу года

15:20
  • пятница
  • 23 ноября 2018

Эксперты дали рекомендации для покупателей, как не стать жертвой обмана продавцов на "черную пятницу" – главную распродажу года. Ритейлеры ждут рекордных продаж.

23 ноября - день торгового ажиотажа – "чёрная пятница". Люди в это время  отправляются за покупками  в надежде что-то выгодно приобрести.  Но специалисты предупреждают -  главное в "черную пятницу" не потерять голову, передает "ТВ Центр".

Во многом, это пиар-акция, в ходе которой магазины и компании пытаются  увеличить приток покупателей и тем самым поднять торговые обороты. Скидки, особенно в нашей стране, не так уж и велики. В основном, они делаются на неходовой товар.  Сравнивайте цены и не спешите. Особо внимательными и даже подозрительными следует быть в интернете. "Чёрная пятница - праздник кибермошенников. Они  хорошо подготовились  к покупательскому буму и знают много способов  украсть ваши деньги.

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