"Черная пятница": как пережить главную распродажу года

Эксперты дали рекомендации для покупателей, как не стать жертвой обмана продавцов на "черную пятницу" – главную распродажу года. Ритейлеры ждут рекордных продаж.

23 ноября - день торгового ажиотажа – "чёрная пятница". Люди в это время отправляются за покупками в надежде что-то выгодно приобрести. Но специалисты предупреждают - главное в "черную пятницу" не потерять голову, передает "ТВ Центр".

Во многом, это пиар-акция, в ходе которой магазины и компании пытаются увеличить приток покупателей и тем самым поднять торговые обороты. Скидки, особенно в нашей стране, не так уж и велики. В основном, они делаются на неходовой товар. Сравнивайте цены и не спешите. Особо внимательными и даже подозрительными следует быть в интернете. "Чёрная пятница - праздник кибермошенников. Они хорошо подготовились к покупательскому буму и знают много способов украсть ваши деньги.