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Детям с нарушением зрения подарили книги-игры про МЦК

15:21
  • пятница
  • 23 ноября 2018

Дети с нарушениями зрения получили в подарок от мэра столицы книги о Московском центральном кольце.

Детям с нарушением зрения подарили специальные книги про МЦК. Книги ученикам коррекционных школ дарят уже 10 лет. В  этом году издание посвятили МЦК и  вручали его в Центре профориентации Московского метрополитена.  Детям устроили увлекательную экскурсию по выставке, рассказывающей о метро.

"Это книга-игра, с помощью которой дети, даже не выходя из комнаты, смогут путешествовать по этому кольцу, играть, узнавать больше о станциях метро, о том, как строится метро. Программа  для слабовидящих детей существует в Москве уже 10 лет. Все книги, которые выпускаются при поддержке правительства Москвы, передаются в коррекционные центры и школы", - рассказала "ТВ Центру" первый  заместитель руководителя Департамента СМИ и рекламы Москвы Юлия Казакова.

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