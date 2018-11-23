В музыкальной школе им. Ракова открылась студия современного искусства

В Москве открылась студия новой музыки и современного искусства. В стенах одной из старейших в городе музыкальных школ города - имени Ракова - теперь будет звучать не только классика. Самые последние направления в музыке и графике смогут освоить все: и дети, и взрослые.

Вместо хрестоматийных гамм - диджейские сеты. В этой музыкальной школе теперь будут изучать и самые актуальные направления. Илья Барамия в 1990-е сам, почти на ощупь, осваивал искусство работы с семплерами и микшерами. Не было ни видеозаписей в интернете, ни учителей. Теперь уже известный исполнитель готов делиться секретами мастерства, передает "ТВ Центр".

"Я использую семплер - это многоканальный магнитофон. Записаны отдельные звуки: вот один, другой, третий, четвёртый, и я могу играть пальцами, а могу это запрограммировать в секвенции", - рассказал куратор факультета "Новая музыка" детской музыкальной школы им. Н.П. Ракова Илья Барамия.

Среди преподавателей - и другие практикующие диджеи. В ученики берут и детей, и взрослых. Есть даже отдельная образовательная программа, по итогам которой выдадут государственный диплом. Графический дизайнер Иван Кулешов один из первых записался на обучение - электронной музыкой увлекается с детства.

И это не единственное новое направление музыкальной школы имени Ракова - здесь открывается студия современного искусства. Пять новых факультетов. Помимо новой музыки, лаборатория импровизации, а для самых маленьких – от 2,5 до 7 лет – основы современного изобразительного искусства.

Театр теней, декорации из самых неожиданных предметов. Здесь будут ставить творческие эксперименты на занятиях по перфомансу – новым театральным направлениям. Для этого было выбрано помещение, которое можно трансформировать различными способами. А здесь уже начинается курс графического дизайна. За два месяца ученики подготовят собственное печатное издание - книгу, фотоальбом или комикс.

Такие студии в течение учебного года откроют в 11 московских школах искусств. В них можно будет освоить и другие актуальные творческие профессии – например, современный вокал, граффити или основы брендинга.

"Образование в школах искусств сегодня в основном академичное, это серьёзное музыкальное и художественное образование. "Студия 19" - это возможность для творчества, импровизации, пробовать что-то новое, новые форматы", - рассказала руководитель детской музыкальной школы им. Н. П. Ракова Анастасия Дьяченко.

Новые курсы будут длиться от одного до нескольких месяцев. По итогам обучения выпускники получат сертификаты. Образование в студиях современного искусства будет платным – от 12 тысяч рублей в месяц, но предусмотрены и гранты. Они достанутся тем, кто пройдёт творческий конкурс.

Полина Кастрицкая, Михаил Фёдоров, Алексей Зотов, "ТВ Центр".