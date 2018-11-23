В Музее Москвы стартовала французская рождественская ярмарка

Маленькая Франция - в центре столицы. В пятницу в Музее Москвы открылась французская рождественская ярмарка.

В Музее Москвы пройдет французская рождественская ярмарка с дегустациями и концертами. Три дня там будут печь блины и вафли, разливать глинтвейн и какао, жарить каштаны. А ещё пробовать вина и шампанское - и не только из Прованса, передает "ТВ Центр".

Разумеется, гости смогут приобрести к Рождеству и Новому году подарки: игрушки, в том числе и ёлочные, декор, керамику, текстиль, украшения - всё из Франции. Также устроят мастер-классы для взрослых и детей, на которых расскажут о настоящем искусстве - жить по-французски. Ярмарка оформлена в том числе и тем, что хранится в самом музее Москвы, а коллекция там богатая.