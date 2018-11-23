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Захарова назвала новые видео по делу Скрипалей попыткой перебить повестку Brexit

12:33
  • пятница
  • 23 ноября 2018

Публикация новых видеозаписей с подозреваемыми в причастности к отравлению Скрипалей в Солсбери являются попыткой Лондона перебить нынешнюю повестку Brexit. Так прокомментировали ситуацию в российском МИД.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые видео с подозреваемыми в отравлении Скрипалей Александром Петровым и Русланом Бошировым.

Ранее Скотленд-Ярд опубликовал три новые видеозаписи, на которых запечатлены гуляющие по Солсбери Петров и Боширов. Также полиция Лондона предоставила фотографии флакона, в котором, якобы находилось отравляющее вещество.

"Насладилась тремя короткометражными документальными фильмами о городской инфраструктуре Солсбери и двумя фотографиями незатейливой пластиковой продукции. Новые "свидетельства" неизвестно чего, предоставленные мировой общественности подставной конторой Bellingcat и ее российским зеркалом, шокируют", - написала Захарова в Facebook.

По мнению российского дипломата, таким образом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пытается "перебить повестку Brexit и обсуждение собственной отставки".  

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