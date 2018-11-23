Захарова насладилась новым видео Петрова и Боширова

В МИД России назвали опубликованную полицией Лондона запись пребывания Александра Петрова и Руслана Боширова в Солсбери примитивной попыткой правительства Терезы Мэй отвлечь внимание от темы Brexit и обсуждения собственной отставки.

Мария Захарова прокомментировала новые видеозаписи, на которых Александр Петров и Руслан Боширов гуляют по Солсбери. По словам официального представителя МИД России, она получила от них наслаждение, пишут Дни.ру.

"Насладилась тремя короткометражными документальными фильмами о городской инфраструктуре Солсбери и двумя фотографиями незатейливой пластиковой продукции. Новые "свидетельства" неизвестно чего, предоставленные мировой общественности подставной конторой Bellingcat и ее российским зеркалом, шокируют", - написала Захарова в соцсетях.

По мнению представителя МИД, таким примитивным образом правительство Терезы Мэй перебивает повестку Brexit и вероятность собственной отставки.

Ранее полиция Лондона опубликовал новую видеозапись пребывания Александра Петрова и Руслана Боширова в Солсбери. Великобритания подозревает их в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.