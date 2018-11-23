Кейт Миддлтон разгневала королевскую семью

Герцогиня Кембриджская в день свадьбы нарушила традицию королевских свадеб. По данным журналистов, Кейт Миддлтон вызвала гнев у членов монаршей семьи нежеланием прятать свои густые волосы.

Кейт Миддлтон нарушила традицию в день свадьбы с принцем Уильямом, не собрав волосы для церемонии. Как пишут Дни.ру, об этом рассказала журналистка Эшли Пирсон в документальном фильме об отношениях герцога и герцогини Кембриджских.

По ее утверждениям, члены королевской семьи требовали, чтобы Кейт заплела волосы, как до нее поступали все невесты, сама же она хотела оставить локоны распущенными. На стороне герцогини был муж – принц Уильям, которому нравился такой образ. Однако, чтобы уладить конфликт, было принято решение часть волос приподнять, а другую оставить ниспадать на плечи.

Как отнеслась к капризам Кейт Миддлтон королева не сообщается.