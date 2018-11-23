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Черная пятница началась: неизвестный устроил стрельбу в ТЦ в Алабаме

13:10
  • пятница
  • 23 ноября 2018

В американском штате Алабама посетитель торгового центра Riverchase Galleria устроил стрельбу. Ранения получили двое подростков, подозреваемого застрелил полицейский.

Неизвестный устроил стрельбу в американском торговом центре Riverchase Galleria, пишет ТАСС.

Инцидент произошел в американском городе Гувер (штат Алабама) в торговом центре Riverchase Galleria во время ежегодной распродажи – черной пятницы. В здании работали дополнительные силы полиции. Между двумя подростками, одному из которых уже исполнилось 18 лет, произошла потасовка, которая переросла в перестрелку.

В результате пострадала 12-летняя девочка и один из зачинщиков конфликта – он госпитализирован в тяжелом состоянии. Стрелок попытался скрыться с места происшествия, но был застрелен сотрудником полиции.

В настоящее время торговый центр закрыт.

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