Черная пятница началась: неизвестный устроил стрельбу в ТЦ в Алабаме

Неизвестный устроил стрельбу в американском торговом центре Riverchase Galleria, пишет ТАСС.

Инцидент произошел в американском городе Гувер (штат Алабама) в торговом центре Riverchase Galleria во время ежегодной распродажи – черной пятницы. В здании работали дополнительные силы полиции. Между двумя подростками, одному из которых уже исполнилось 18 лет, произошла потасовка, которая переросла в перестрелку.

В результате пострадала 12-летняя девочка и один из зачинщиков конфликта – он госпитализирован в тяжелом состоянии. Стрелок попытался скрыться с места происшествия, но был застрелен сотрудником полиции.

В настоящее время торговый центр закрыт.

More exclusive

footage from the Galleria as shots being fired pic.twitter.com/qWyeAukJax