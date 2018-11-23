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Совфед одобрил федеральный бюджет на три года

13:42
  • пятница
  • 23 ноября 2018

В пятницу Совет Федерации одобрил проект федерального бюджета на 2019 год и на плановый период последующих двух. Главный финансовый документ страны был принят Госдумой в минувшую среду.

Сенаторы одобрили поправки в федеральный бюджет на 2018 год. Бюджет свёрстан с превышением доходов над расходами. Поступления в казну запланированы на уровне 20 триллионов рублей. С каждым годом этот показатель будет только расти, передает "ТВ Центр".

Большинство пунктов в документе посвящены поддержке национальных проектов, которые обозначены в майском указе президента. Дополнительные средства пойдут на развитие сфер здравоохранения, образования, а также на строительство жилья и повышение уровня рождаемости. В ходе заседания Совфед также одобрил поправки в бюджет этого года. Согласно изменениям, профицит вырастет более чем в 4 раза.

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