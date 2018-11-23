Начальника ГРУ похоронили на Троекуровском кладбище

В Москве прошла церемония прощания с генерал-полковником Игорем Коробовым. Начальника ГРУ, скончавшегося в минувшую среду, похоронили на Троекуровском кладбище.

В Москве простились с начальником ГРУ генерал-полковником Игорем Коробовым. Его похоронили с воинскими почестями на Троекуровском кладбище, пишет "Интерфакс".

Выступая на церемонии прощания, глава Минобороны Сергей Шойгу дал высокую оценку работе Коробова. По его словам, он боролся не только с врагами России, но и с тяжелой болезнью.

Игорь Коробов скончался 21 ноября после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 62 года. Коробов возглавил ГРУ в январе 2016 года после смерти предыдущего начальника управления Игоря Сергуна.

Исполняющим обязанности руководителя ГРУ назначен вице-адмирал Игорь Костюков.