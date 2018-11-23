В конце осени Москву ожидают морозы до минус 16 градусов

В Москве в последние дни осени ожидаются морозы до минус 16 градусов. По данным синоптиков, средняя суточная температура окажется ниже нормы на семь градусов и будет соответствовать январским показателям.

В последние дни осени температура воздуха в столице будет опускаться до минус 16 градусов. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на портал "Метеоновости".

По данным синоптиков, погоду будет диктовать арктический воздух в тылу южного циклона, который пройдет южнее Московской области.

"Температура воздуха в последних числах месяца понизится ночью до минус 11-16 градусов, и днем тоже будет морозно, минус 6-11 градусов. Средняя суточная температура воздуха окажется ниже нормы градусов на 7, и будет соответствовать концу января, по климату самому холодному времени года", - сообщили "Метеоновости".