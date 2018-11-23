Песков прокомментировал появление вертолетов над Кремлем

Появившиеся накануне в небе над Кремлем военные вертолеты принимали участие в ежегодных учениях Федеральной службы охраны, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в этом событии нет ничего экстраординарного.

Дмитрий Песков подтвердил, что озадачившие москвичей военные вертолеты над Кремлем совершали полеты в рамках учений Федеральной службы охраны. Об этом пишет ТАСС. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в этом нет ничего экстраординарного.

"Кремль - это действующая резиденция главы государства, хотя большая её часть открыта для публики, но все-таки это режимный объект. Поэтому проведение подобных учений вполне нормальная практика", - сказал Песков.

Он напомнил, что президент использует вертолет для поездок в Кремль с 2012 года.

Накануне социальные сети взорвали фото и видео двух военных вертолетов. Машины взлетели с территории Кремля и направились в сторону станции метро "Павелецкая", а затем вернулись обратно. При этом под одним из вертолетов была закреплена сетка, в которой находились похожие на людей фигуры.