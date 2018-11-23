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Песков: у Путина нет дачи

13:50
  • пятница
  • 23 ноября 2018

В Кремле еще не ознакомились с сообщением СМИ о хищениях при строительстве резиденции президента, но подтвердили, что по делу уже есть задержанные.

В Кремле не стали комментировать публикации о новых эпизодах дела подрядчиков ФСО, сообщает "Интерфакс".

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле знают о задержаниях по делу о хищениях. Кроме того, спикер Кремля подчеркнул, что не совсем корректно использовать формулировку "дача Путина" в этом контексте.

"Это не дача Путина, это государственная дача, у Путина нет дачи. Главное, что сворованы государственные деньги", - подчеркнул Песков.

Ранее РБК сообщило, что руководство компании "БалтСтрой" на протяжении десяти лет похищало бюджетные средства, выделенные на стройки ФСО и Министерства культуры, в том числе резиденции президента Бочаров ручей в Сочи.

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