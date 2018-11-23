В СК прокомментировали алиби обвиняемых в изнасиловании в Уфе

Заявление адвокатов о наличии алиби у двух из трех экс- полицейских, обвиняемых в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе, является способом защиты от обвинений. Об этом сообщили в Следственном комитете.

В Следственном комитете России по Башкирии прокомментировали предполагаемое алиби двух из трех подозреваемых по делу об изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе, передает ТАСС.

Ранее адвокат одного из фигурантов дела заявил, что у защиты есть доказательства того, что двое подозреваемых - Эдуард Матвеев и Салават Галиев - отсутствовали на месте преступления в указанное потерпевшей время. На момент преступления Галиев находился в загородном кафе, а Матвеев – у себя дома.

"Информация о наличии алиби у обвиняемых является способом защиты от предъявленных обвинений. Органы следствия изначально располагали видеозаписями с камер видеонаблюдения о перемещениях фигурантов уголовного дела, поскольку они были изъяты при первоначальных следственных действиях", - отметили следователи.

Начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павла Яромчука, начальника ОМВД по Кармаскалинскому району Салавата Галиева и начальника ОМВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева обвиняют в том, что они в ночь на 30 октября изнасиловали 23-летнюю девушку-дознавателя.

По данному факту возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера и групповом изнасиловании. Все трое были уволены из органов внутренних дел "за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции".

Ранее Кировский районный суд Уфы арестовал троих подозреваемых до 31 декабря. Защита обжаловала это решение, но Верховный суд Башкирии оставил его в силе.