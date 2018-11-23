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Путин поручил добиться реальных результатов от выполнения майского указа

14:59
  • пятница
  • 23 ноября 2018

Президент России в ходе выступления на заседании президиума Госсовета по реализации майского указа заявил, что людям нужны конкретные результаты от выполнения национальных проектов.

Людям нужны реальные результаты от выполнения майского указа. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на выступление президента России Владимира Путина на заседании Госсовета по реализации майского указа. 

"Тема у нас важная, тема исполнения указа майского этого года. Собственно говоря, дело не в указе и дело не в нацпроектах, в которые упакована наша совместная работа по достижению известных и необходимых для страны показателей. Дело в результатах этой работы в будущем. Нам нужны конкретные результаты, людям нужно конкретные результаты", - заявил президент. 

По словам главы государства, стране необходим прорыв в конкретных областях, таких как здравоохранение, образование, инфраструктура и других. Путин подчеркнул, что только в этом случае ситуация в России поменяется к лучшему и жизнь людей станет лучше. 

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