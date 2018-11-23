В столице ищут женщину и ее годовалого сына

В Москве объявлена в розыск Наталья Макарова и ее годовалый сын. 18 августа они вышли из здания Казанского вокзала, спустились на станцию метро "Комсомольская", после чего их больше никто не видел.

В столице ищут Наталью Макарову и ее годовалого сына. Макаровой на вид 30-40 лет, рост около 180 сантиментов, внешность европейская, волосы темные. У её сына также европейская внешность, волосы светлые, вьющиеся.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении женщины и ребёнка просят позвонить в полицию. Подробную информацию можно узнать на сайте МВД по Москве.