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Экс-начальника ЦСКА Михаила Барышева обвинили во взятках

15:42
  • пятница
  • 23 ноября 2018

Бывшему начальнику Главного управления по работе с личным составом Минобороны Михаилу Барышеву предъявлено обвинение в получении трех взяток в 24 миллиона рублей. Уголовное дело связано с его деятельностью в должности начальника ЦСКА, в частности, с проведением зимних Всемирных военных игр в Сочи в 2017 году.

Бывшего руководителя "Центрального спортивного клуба армии" (ЦСКА) Михаила Барышева обвинили в получении трех взяток в 24 миллиона рублей, передает РИА Новости.

Барышев, ранее занимавший должность начальника управления Минобороны по работе с личным составом, обвиняется в мошенничестве, однако какой ущерб от его действий в этой части, пока неизвестно.

Сам Барышев себя виновным не считает. Он заявил, что  стал жертвой оговора, а "в дополнительных финансовых средствах не нуждался". В настоящее время в Московском гарнизонном военном суде рассматривается вопрос об аресте обвиняемого.

Экс-чиновник Минобороны был задержан у себя дома в Москве 21 ноября. Уголовное дело против него касается периода работы в должности руководителя ЦСКА, в частности, с проведением зимних Всемирных военных игр в Сочи в 2017 году.

По делу также проходят подельники Барышева – это бывший замначальника ЦСКА Андрей Хамазин и экс-начальник автомобильной службы учреждения Юрий Муханов (им также предъявлено обвинение).

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