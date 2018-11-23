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В Москве за ложное сообщение о теракте задержан артист балета

15:37
  • пятница
  • 23 ноября 2018

Артист балета Александр Дымовский задержан в центре столицы за ложное сообщение о теракте. Инцидент произошел 6 ноября. В отношении Дымовского избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

В центре столицы сотрудники полиции задержали артиста балета Александра Дымовского. Его заподозрили в ложном сообщении о теракте, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Временно неработающий Дымовский был задержан на улице Воздвиженка, дом №3А. Сследственный отдел по расследованию преступлений на метрополитене возбудил уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Источник сообщил, что поздно вечером 6 ноября Дымовский находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался пройти на станцию метро "Александровский сад". Однако сотрудники охраны отказались пускать его внутрь. После этого мужчина подошел к прохожей и посоветовал не ходить в сторону станции, так как "там будет взрыв". После этого женщина позвонила в полицию и сообщила о "готовящемся теракте".

В отношении Дымовского избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее он служил в Московском детском музыкальном театре имени Сац.

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