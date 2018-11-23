Турция обвинила 28 человек по делу об убийстве российского посла

Турецкие прокуроры уверены, что покушение на посла Андрея Карлова было провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.

Прокуратура Турции передала в суд дело об убийстве посла России в Анкаре Андрея Карлова в 2016 году. Обвинения предъявлены 28 подозреваемым, среди которых мусульманский проповедник Фетхуллах Гюлен, находящийся в США.

Как передает агентство Anadolu, в заключении прокуроров говорится, что покушение на российского посла являлось провокацией организации Гюлена (FETO), а целью было нанесение ущерба турецко-российским отношениям.

Согласно обвинительному заключению, Карлова планировали убить в июне 2016 года на приеме в штаб-квартире правящей Партии справедливости и развития Турции, однако российской посол находился за рубежом и не принял участия в мероприятии.

Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время открытия фотовыставки в Российском центре культуры в Анкаре. Убийство совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ. Его ликвидировали в ходе полицейской операции.