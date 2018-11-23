В Москве задержали подозреваемого в убийстве таксиста

В Москве задержан подозреваемый в убийстве водителя такси, которое произошло на юго-востоке города. Его тело с колото-резаным ранением в области сердца было было обнаружено возле дома, расположенного по улице Угрешская.

В столице задержали подозреваемого в убийстве водителя такси на юго-востоке города. Об этом сообщает ГСУ Следственного комитета по Москве.

Как отметила старший помощник главы ГСУ СКР по столице Юлия Иванова, 23 ноября возле дома, расположенного по улице Угрешская, было обнаружено тело водителя такси с колото-резаным ранением в области сердца.

По подозрению в убийстве задержан пассажир такси. Вскоре он будет доставлен в следственный отдел для проведения следственных действий.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее охранник хостела "Свои люди" рассказал о поножовщине рядом со зданием, передает Агентство "Москва". Конфликт произошел между водителем такси Kia Rio и мужчиной, которого он привез к хостелу. В ходе потасовки неизвестный ударил водителя ножом в сердце. От полученной раны 25-летний уроженец Чечни умер на месте.