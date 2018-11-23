Нефть Brent рухнула ниже $60 впервые с октября 2017 года

​Стоимость нефти падает на 5% из-за опасений перенасыщения рынка.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже 60 долларов за баррель. Об этом сообщает ТАСС.

В последний раз цена на нефть этой марки находилась ниже данной отметки 27 октября 2017 года. Как сообщает РИА Новости, стоимость падает на 5% из-за опасений перенасыщения рынка.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии сообщил, что добыча нефти в ноябре, судя по всему, обновила рекорд. В результате падение цен на нефть ускорилось.

В Кремле отметили, что следят за ситуацией на рынке, но пока воздерживаются от оценок.