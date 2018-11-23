Лавров оценил усилия Эр-Рияда в расследовании убийства Хашогги

Москва призывает как можно скорее расследовать убийство саудовского журналиста.

Глава МИД России Сергей Лавров оценил работу, которую ведет Эр-Рияд в рамках расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщает РИА Новости.

"Необходимо завершить как можно скорее расследование. Мы отмечаем, что саудовские власти это расследование проводят, отмечаем, что они сотрудничают с турецкими властями", - заявил Лавров по итогам переговоров с итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези.

Обозреватель The Washington Post Джамаль Хашогги пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Власти королевства сперва утверждали, что Хашогги самостоятельно покинул здание консульства, однако 20 октября признали, что журналист был убит в ходе ссоры с сотрудниками диппредставительства.

Мировое сообщество осудило убийство Хашогги. В организации преступления газета The Washington Post, ссылаясь на источники в ЦРУ, подозревает наследного принца Саудовской Аравии. Однако президент США Дональд Трамп ранее заявил, что намерен сохранить хорошие отношения с Эр-Риядом.