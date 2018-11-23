ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров оценил усилия Эр-Рияда в расследовании убийства Хашогги

17:04
  • пятница
  • 23 ноября 2018

Москва призывает как можно скорее расследовать убийство саудовского журналиста.

Глава МИД России Сергей Лавров оценил работу, которую ведет Эр-Рияд в рамках расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщает РИА Новости.

"Необходимо завершить как можно скорее расследование. Мы отмечаем, что саудовские власти это расследование проводят, отмечаем, что они сотрудничают с турецкими властями", - заявил Лавров по итогам переговоров с итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези.

Обозреватель The Washington Post Джамаль Хашогги пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Власти королевства сперва утверждали, что Хашогги самостоятельно покинул здание консульства, однако 20 октября признали, что журналист был убит в ходе ссоры с сотрудниками диппредставительства.

Мировое сообщество осудило убийство Хашогги. В организации преступления газета The Washington Post, ссылаясь на источники в ЦРУ, подозревает наследного принца Саудовской Аравии. Однако президент США Дональд Трамп ранее заявил, что намерен сохранить хорошие отношения с Эр-Риядом.

Читайте также:
Главное сегодня
Журналист The Washington Post Джамаль Хашогги
Журналист The Washington Post Джамаль Хашогги
Журналист The Washington Post Джамаль Хашогги
Журналист The Washington Post Джамаль Хашогги
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение