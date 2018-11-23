Россия заявила Литве об обеспокоенности из-за воинских захоронений

В МИД России крайне обеспокоены действиями литовских властей, которые фактически привели к блокировке ремонтно-восстановительных работ на захоронениях советских воинов. Соответствующая нота была передана российским посольством в МИД Литвы.

Российское посольство передало в МИД Литвы ноту из-за неудовлетворительной ситуации в связи с блокировкой ремонтно-восстановительных работ на захоронениях советских воинов. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел России.

"Особое неприятие вызывают попытки Департамента культурного наследия при Министерстве культуры Литвы навязать нам установку на мемориальных объектах так называемых "информационных табличек", текст которых основывается на искаженной трактовке освободительной роли Советской Армии и итогов Второй мировой войны", - сообщили в министерстве.

Как отметили на Смоленской площади, складывается впечатление, что "вместо того, чтобы искать выход из сложившегося положения, в том числе путем завершения переговоров и подписания соглашения о местах захоронения военнослужащих и гражданских жертв войн и репрессий, к чему неоднократно призывала российская сторона", власти Литвы сознательно идут на обострение ситуации.

"В этой важной для двусторонних отношений сфере будем продолжать действовать на основе принципа взаимности, в том числе применительно к литовской мемориальной активности на территории Российской Федерации. Соответствующая нота на этот счет была передана сегодня нашим посольством в МИД Литвы", - отметили в российском министерстве.

В связи с этим Москва ожидает от Вильнюса конкретных, деполитизированных шагов по "разблокированию созданной им тупиковой ситуации".