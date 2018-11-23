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Суд вынес приговор по делу о подготовке взрывов на Кубке конфедераций

18:06
  • пятница
  • 23 ноября 2018

Военный суд в Москве вынес обвинительный приговор в отношении Ибрагима и Адама Гакаевых, а также их сообщника Фокшана Голуба, готовивших теракт в 2017 году в период проведения Кубка конфедераций. Гакаевым суд дал семь лет колонии, а их сообщнику – девять.

Трое террористов, которые планировали устроить взрывы во время Кубка конфедераций в 2017 году, получили реальные сроки. Обвинительный приговор в пятницу вынес Московский окружной военный суд (МОВС).

Как передает ТАСС, Ибрагим и Адам Гакаев проведут в колонии строгого режима семь лет, а их сообщник Фокшан Голуб – девять. Гакаевы обвинялись в приготовлении к теракту, Голуб - в приготовлении к теракту и изготовлении оружия.

Голуб признал вину в изготовлении и хранении оружия. Братья же свою вину не признали. Адвокат Голуба, рассказала, что ее подзащитный не имеет отношения к террористической деятельности. С ее слов, он переделывал травматическое оружие под боевое и продавал. Одними их его покупателей и стали братья Гакаевы.

О том, что в период проведения Кубка конфедераций был предотвращен теракт, стало известно в феврале 2018 года. Как тогда сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, Гакаевы и их сообщник были задержаны в Москве в ходе спецоперации.

Как рассказала РИА Новости адвокат Голуба Нуцалай Магомедова, братьев Гакаевых задержали летом 2017 года, когда они ехали на автобусе в Москву. Поводом для задержания стало то, что мать одного из них обратилась в полицию. Женщина думала, что молодые люди пропали.

При задержании полицейские проверили мобильные телефоны братьев, обратили внимание на их переписку с Голубом в мессенджере Telegram и усмотрели в ней некие сведения, которые расценили как подготовку к терактам.

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