Путин потребовал реального улучшения жизни россиян, "а не на бумажке"

Владимир Путин посетил Крым. В Ялте он провел расширенное заседание президиума Госсовета. Мероприятие прошло в новом формате тематических круглых столов. Основной темой беседы стали вопросы реализации национальных проектов, определенных майским указом главы государства. В частности, говорили об образовании, городской среде и инфраструктуре. Путин подчеркнул, россияне должны ощутить конкретные результаты работы. Изменения должны быть видны не на бумаге, а в реальной жизни.

По новейшему гостиничному комплексу президент передвигается на электрокаре, но часть прогулки всё-таки пешая. В японском парке Владимир Путин не удержался от того, чтобы покормить огромных карпов. Следующий пункт - детский парк. Президента заметили отдыхающие в Крыму школьники.

В это время в зале заседаний уже идут бурные дискуссии. Представители правительства и регионов работу начали ещё накануне. Майские указы президент постоянно обсуждает с членами правительства, а вот с руководителями регионов такое предметное обсуждение впервые. Формат тоже не обычный, по сути, это неформальный диалог за круглыми столами и без галстуков.

Ещё одна особенность - участников Госсовета разделили на семь тематических групп. Президент присоединился к той, что обсуждала системные вопросы развития страны.

"Нам нужны конкретные результаты. Чтобы добиться прорыва по таким конкретным направлениям как здравоохранение, образование, инфраструктура и ещё многое другое. Но именно для того, чтобы ситуация в стране менялась к лучшему, чтобы люди жили лучше. Мы с некоторыми из вас говорили уже отдельно на эти темы. Вот позавчера с Сергей Семёнычем (Собяниным, - прим. редакции) встречались, он рассказывал своё видение того как он считает нужно организовать работу", - заявил Владимир Путин.

Мэр Москвы возглавляет группу, которая готовила это заседание. Губернаторы здесь, по сути, озвучивают общественное мнение.

"Нужно состыковать региональные власти и федеральные. И чтобы эта стыковка была эффективной, нужны форматы таких встреч. Во-первых. Во-вторых, не всегда предоставляется возможность рассказать президенту о наболевшем. У каждого губернатора есть такие вопросы. И когда ему предоставляется возможность донести до первого руководителя страны те проблемы, которые ему генерирует и задаёт население - это чрезвычайно важно", - заявил Сергей Собянин.

Важно, чтобы менялась жизнь конкретных людей. Президент подчёркивает: результат должен быть не "средним по больнице", а персональным.

"Нам нужно не формулировки красивые и гладкие формулировать и писать на бумажке, а нужно, чтобы это все было в жизни. Чтобы изменения дошли до каждого человека, чтоб люди это почувствовали, в том числе, кстати говоря, по результатам общей работы на уровне жизни, на уровне заработной платы, на пенсиях. Чтобы это были не усреднённые показатели, а чтобы это реальные были деньги, а не усреднённые, сколько на руки получают", - требует президент.

Владимир Путин ждёт от чиновников не красочных отчётов, а конкретных решений.

"Когда смотрю и читаю запланированный показатели - условно конечно, что нужно увеличить количество посещений учреждений культуры в два раза - сразу возникают вопросы: это кто будет посещать эти учреждения культуры. Какие это учреждения культуры. Будут посещать одни и те же люди, чаще ходить? И самое то главное - что они там увидят? Насколько прочувствуют свою неразрывную связь с национальной культурой", - недоумевает глава государства.

Стратегическое развитие страны — это и демография и здравоохранение, образование и наука, жилье и городская среда, экология, инфраструктура и экономика. Эти вопросы обсуждали почти два часа.

"Такой формат предопределил важность задач, которые мы должны были решать в ближайшие шесть лет. Второй такой возможности у страны не будет, когда выделяешься такое количество ресурсов, средств для решения национальных целей. По сути, страна сконцентрировала все, что возможно, сказала: давайте мы прорывным образом решим ряд задач", - говорит Собянин.

В ходе заседания участники подготовили целый комплекс предложений. Вовлечённость регионов в этот процесс видна уже сейчас.

"Я возглавлял подгруппу по жилью и комфортной городской среде. Очень много системных предложений мы сделали в части изменения подходов к ценообразованию в строительстве, к документам градостроительной политики, к генеральным планам землепользования и так далее", - рассказал калининградский губернатор Антон Алиханова.

"Мы свои позиции согласовали в сфере и производительности труда по расширению проекта, и подходы по экспорту, а значит, будет предусмотрена существенная роль регионов, поддержки экспорта. И вопросы малого и среднего бизнеса", - говорит губернатор Пермского края Максим Решетников.

В дискуссии участвовал не весь губернаторский корпус, но, по словам президента, остальных глав регионов также проинформируют, чтобы к работе подключились все.

Никита Васильев, Станислав Ильин, Максим Володин. "ТВ Центр", Ялта, Республика Крым.