Екатеринбург не примет ЭКСПО-2025. Победу одержала Осака

Международная выставка ЭКСПО в 2025 году пройдёт в японской Осаке. Такое решение принято в Париже в ходе тайного голосования. На звание хозяина престижного показа претендовали также российский Екатеринбург и азербайджанский Баку. Заявка уральского города изначально считалась фаворитом. Но после того, как все три финальные презентации были представлены, победа осталась за Японией.

Победа была всего в шаге — Екатеринбург в тройке финалистов вместе с Осакой и Баку. Но в итоговом голосовании, где все решают представители стран-участниц Всемирной выставки, заявке России не хватает баллов. Хотя она с первого этапа попала в фавориты. Чего стоит масштаб проекта: 5 сотен гектаров с самой современной и совершенной инфраструктурой. Такую площадку под ЭКСПО, отмечает в своем обращении президент России, еще не предлагала ни одна из стран-хозяек выставки.

"Участникам и гостям молодежи будут не только обеспечены комфортные условия для работы и отдыха, но и предоставлены возможности еще больше узнать Россию почувствовать тепло нашей дружбы и гостеприимство. Убежден, что Всемирная универсальная выставка пройдет с особым успехом именно в Екатеринбурге! Ждем ее участников с радостью и открытым сердцем!" – заявил Владимир Путин.

ЭКСПО - как глобальная витрина, где каждый презентует лучшее, что придумали инженеры и ученые: первый телефон, рентген, сенсорный экран. Технологии будущего, порой весьма далекого. Но на этот раз Россия заглянула еще дальше: а что после ЭКСПО? Баку предлагал переделать павильоны под логистический центр. Осака - отдать территорию под казино. Екатеринбург - использовать инфраструктуру, чтобы выстроить умный город будущего с передовыми научными центрами.

"Наш проект - это технологии для будущего. Поэтому мы намерены преобразовать площадку в ЭКСПО в город будущего. Это будет триумф технологии науки, а не просто место для отдыха и развлечений. Этот проект останется как интеллектуальное и технологическое наследие для будущих поколений", - заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Российские павильоны на каждой Всемирной выставке неизменно вызывали фурор. Мост Александра III - изысканный подарок Парижу к ЭКСПО в 1900 году. Привезенные российскими инженерами лампочки стали прототипом уличного освещения. Потом была поражавшая воображение монументальностью скульптура Веры Мухиной "Рабочий и колхозница". Революционные для живописи работы Родченко и киношедевры Эйзенштейна.

Для ЭКСПО-2025 Россия, конечно, тоже подготовит сюрпризы. И, конечно, с русским колоритом, который за годы существования выставки уже успели узнать и полюбить во всем мире. Когда, завершая презентацию, оперная певица Аида Гарифуллина исполняет строчку из знаменитой "Калинки", подпевать начинает весь зал.

Хозяйкой ЭКСПО 2025 Россия не станет. Но в 2021 году начнется отбор претендентов на проведение Всемирной выставки в 2030 году, где Россия тоже сможет принять участие. Нам есть чем удивлять и покорять. И история Всемирных выставок — тому подтверждение.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра".