Катастрофы в той и "этой стране". Двойные стандарты в реакции на трагедию

Лесные пожары в Калифорнии стали самыми крупными по числу жертв в истории этого американского штата - 84 погибших, сотни пропавших без вести и шансы найти их живыми близки к нулю. Такое число жертв объясняется, как выяснила газета The New York Times, тем, что система предупреждения во многих городах штата устарела, а там, где была в наличии новая, власти боялись предупреждать людей из-за страха паники и пробок.

В городке с говорящим названием Парадайс ночью 8 ноября, когда пожар и начался, люди узнали о грозящей им опасности от соседей, которые стучали им в дверь, и от друзей с родственниками, дозвонившихся до них по телефону. Калифорнийская трагедия, когда смотришь на неё из России, четко демонстрирует две вещи. Во-первых, что даже в такой прогрессивной и демократичной стране как США никто не хочет тратиться на защиту народа, а, во-вторых - и для нас куда более важных - пожары в США и борьба с ними на корню дискредитируют нашу рукопожатую общественность, так любящую кричать, что уж в нормальных странах такого быть бы никогда не могло и винить во всем антинародный режим. Так что же изменилось?

Калифорнии катастрофически не везет. Три недели здесь бушевали страшные пожары. Уничтожены леса, города, небольшие населенные пункты. С огнем почти удалось справиться. Осталось несколько уже локализованных возгораний. Однако во многом помогли победить стихию похолодание и ливни. И теперь штату угрожает новая напасть — наводнения.

"Нам угрожает затопление прямо сейчас, и мы отправили об этом сигнал людям. Здесь относительно безопасно, мы на вершине хребта, но в нижних районах есть потенциал для наводнения", - сообщил капитан калифорнийского отдела лесного хозяйства и противопожарной защиты Джошуа Уайт.

И насколько хорошо будет организована работа спасателей в борьбе с новой стихией — большой вопрос. Все ли жители Калифорнии узнают о приближении большой воды? Американская пресса выяснил, что перед пожаром сообщения о необходимости эвакуироваться получили лишь подписчики старой системы оповещения. Те, кто был подписан на новую, узнавали о пожаре буквально из окна, когда стены пламени уже впритык подходили к стенам жилых домов.

Еще неизвестно, станет ли решение шерифа округа Бьютт об использовании только одной системы оповещения, на которую были подписаны далеко не все, предметом расследования. Тем более, что власти уже придумали себе и оправдание. Мол, всеобщая паника привела бы к куда более серьезным последствиям. Но одно известно точно, случись подобное в России, общественность разразилась бы шквалом критики.

"Я думаю, даже не только либеральная. Власть бы натолкнулась на огромное возмущение общественное, массовое. Ей бы предъявляли претензии не только оппозиционеры, но и обычные граждане, которые к ней вполне лояльно относятся. Именно потому, что в стихийном бедствии подобного масштаба винили бы недоработку властей, не вполне адекватно сработавшую систему оповещения", - уверена обозреватель РИА Новости Ирина Алкснис.

Но в Калифорнии неадекватно сработала не только система оповещения. Власть проявила нерасторопность и растерянность. МЧС России предложило американцам помощь, но внятного ответа так и не дождалось. Гуманитарную помощь пострадавшим собирают волонтеры. И это в стране, которая считается самой богатой в мире! А погорельцев разместили в палатках рядом с бомжами. Никогда, ничего подобного в России не было — всегда находятся полноценные укрытия — от спортзалов в школах до гостиничных номеров.

"Большинство из тех, кто живет на этой площадке, были бездомными еще до пожаров. Но есть и те, кто, как я, попали в беду. Я потеряла всё и теперь мне некуда идти. Я чувствую боль и ярость. Единственное, чего я хочу сейчас от жизни, чтобы кто-то предоставил нам место, где можно укрыться от дождя", - рассказала жительница Калифорнии Эми Шепард.

Теперь из-за ливней эти палатки может попросту затопить или даже унести большой водой. Американские власти пообещали расселить пострадавших, но когда именно это произойдет, неизвестно. И, наконец, самое главное - число погибших - их около сотни и пропавших без вести, количество которых сократилось более чем вдвое.

"С сегодняшнего дня в списке 563 пропавших без вести. Это число уменьшилось на 307 человек с прошлой ночи. Но я еще раз подчеркну, что это динамический список, он может меняться в любую сторону", - заявил шериф округа Шеффилд и коронер Кори Хонеа.

Ну, разве это не повод обвинить власти в подтасовывании фактов, в сознательном уменьшении списка, чтобы итоговое количество жертв было как можно меньше? Есть основания полагать, что в России именно так бы и произошло.

Во время страшной трагедии в торговом центре в городе Кемерово достаточно было одного неосторожного высказывания, что по моргам развозят сотни погибших, чтобы город охватили стихийные митинги.

"Это действительно в традициях России, в любых проблемах первым делом сразу обвинять власть и искать ее дополнительные грехи. Ну, действительно власть, у неё всегда хватает грехов, недоработок, непрофессионализма. Всегда можно найти абсолютно обоснованные претензии. Но это дополняется еще исторически сложившимся усугублением, дополнительным недоверием. Два человека - это маловато. Раздуем до 25 или до 100, или до 1000 человек", - прокомментировала Алкснис.

В торговом центре "Зимняя вишня" погибли 60 человек. Но из тех, кто подхватил и распространял дальше лживое сообщение о сотнях жертв, якобы скрытых властями, извинился далеко не каждый.

"В чем отличие между США и Россией, если происходят глобальные какие-то катаклизмы, то выходят все представители всех основных партий, говорят о единстве. В России же либералы, которые уже скомпрометировали себя в 90-е годы своим бездействием по поводу любых проблем, те могут винить российскую федеральную власть в чем угодно, даже в минуты самых страшных трагедий", - сказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов.

Пожар в Grenfell Tower произошел летом прошлого года. Тогда погибли более 70 человек. В основном, мигрантов. Оказалось, что в многоквартирном доме была плохая проводка, здание облицовано материалом, который прекрасно горел и давал ядовитый дым. Власти и общество, конечно, обсуждали трагедию, но исключительно с точки зрения недопущения ее повторения. У нас подобные истории становятся поводом для других дискуссий.

"На федеральном канале стоит российский оппозиционер и спекулирует откровенно на смерти трех-четырех, боюсь ошибиться, нескольких человек после наводнения в Краснодарском крае. Одновременно в это же время погибло гораздо больше людей от наводнения во Франции и еще больше людей – в США. В богатых Франции и богатых США. Но, понимаете, тут параллели между богатством, между готовностью той или иной страны к таким катаклизмам они не проводят, поскольку виновата все равно Россия", - поделился мнением Корнилов.

Еще больше истерики — на фоне техногенных катастроф. Обрушение моста в Генуе. В России подобное наверняка бы вызвало дискуссии, о том, что вся страна изношена, потому что разворована.

Обрушение эскалатора под футбольными болельщиками в Риме. Если бы это случилось в Москве, да еще и на чемпионате мира — оппозицию было бы не заткнуть.

"Когда я участвую в российских ток-шоу и слышу от российских либералов, что все плохо здесь, а там все просто замечательно, это называется, извините, распространение откровенной туфты, мифов, пропаганды, причем чаще всего антироссийской пропаганды. Поскольку их критика власти плавно и вполне органично перетекает в критику России, русских, русского и российского образа жизни. Они этого не разделяют. То есть зачастую эти люди критикуют Россию как таковую, за то, что она является Россией", - возмутился Корнилов.

При этом цель одна. Под разговоры о никчемности страны, власти и вообще народа уничтожить порядок вещей. Что важно - независимо от того царский он, советский или демократический.

"Господи! Это только у нас такое может быть! Это только в России возможен такой ужас! Нигде в мире такое невозможно, ни в одной нормальной стране! Мы живем в мире информационно прозрачном. Принципиально новый уровень возможности ознакомиться с жизнью в других странах. В результате вместо мифов, буквально мифов, которыми Россия жила на протяжении столетий в отношении других стран, начали заменяться реальными куда более достоверными фактами", - уверена Алкснис.

А факты состоят в следующем: трагедии случаются везде — независимо от достатка страны, ее обустройства. И стихия своим размахом способна поставить в тупик даже самого опытного спасателя. А власти могут что-то упустить из виду, принимая решения. Вопрос в способности делать выводы. После прошлогоднего урагана в Москве, который унес жизни 18 человек, МЧС признало ошибку и теперь оповещает население при малейшем подозрении на что-то подобное. И вот такая подозрительность всех вполне устраивает.

Александр Огородников, Екатерина Симанович. Геннадий Свищенков. Роман Лагунов. "В Центре Событий".