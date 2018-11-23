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Таксист обманул туристов и угодил за решетку на 8 месяцев

18:14
  • пятница
  • 23 ноября 2018

Водитель требовал от пассажиров сумму, в пять раз превышающую обычную ставку.

Таксист обманул туристов из Таиланда и получил за это восемь месяцев тюрьмы. Такое наказание мужчине назначил суд Парижа, пишет газета Le Figaro. Таксист обвинялся в том, что требовал от туристов за поездку из аэропорта сумму, в пять раз превышающую обычную ставку.

Инцидент произошел в начале ноября. Таксист потребовал заплатить ему 247 евро вместо обычных 50. Более того, мужчина наотрез отказался выпускать пассажиров из автомобиля, пока те не заплатят ему. При этом обман таксиста был записан на видео, ролик получил широкую огласку в интернете.

В ходе разбирательств выяснилось, что мужчина работал таксистом незаконно. Свою вину в вымогательстве и угрозах он не признал, заявив, что цену поездки "определяет приложение".

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