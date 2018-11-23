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Скончался автор слов марша "Прощание славянки"

18:17
  • пятница
  • 23 ноября 2018

В возрасте 88 лет скончался поэт Аркадий Федотов, который написал слова на мелодию марша "Прощание славянки". Церемонию прощания с ним назначили на 26 ноября.

Поэт Аркадий Федотов, написавший слова на мелодию марша "Прощание славянки", скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщает сайт Министерства культуры Хабаровского края.

Прощание с поэтом назначено на 26 ноября.

Песню на мелодию марша "Прощание славянки" сайт ведомства называет самой яркой страницей в биографии Федотова.

"Слова к этой мелодии им были написаны в 1965 году. Тексты на мелодию марша в различное время писали разные авторы, но все же более удачно легли слова хабаровского поэта Аркадия Федотова", - говорится в некрологе на сайте министерства.

Аркадий Федотов родился в 1930 году в Киеве. В начале 1930-х его семья переехала в Хабаровск. Поэт окончил Таллиннское музыкальное училище и стал музыкантом ансамбля песни и пляски Дальневосточного военного округа. Там он 35 лет играл на валторне.

Марш "Прощание славянки" был написан в 1912 году. Его называют одной из самых узнаваемых музыкальных композиций, символизирующих Российскую империю, Советский Союз и Российскую Федерацию.

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